«Это реалистичная сумма»: Зеленский попросил у лидеров ЕС ещё $70 млрд на войну

Украине в 2027 году потребуется дополнительная финансовая помощь в размере не менее €70 млрд для продолжения боевых действий. Общие военные расходы Киев оценивает в €155 млрд. Об этом Владимир Зеленский заявил на заседании Европейского совета.

Выступая перед европейскими лидерами, украинский политик призвал их выделить дополнительные средства на закупку вооружений и поддержание обороноспособности страны. По его словам, нынешних финансовых ресурсов недостаточно для покрытия предстоящих расходов.

«Это реалистичная сумма, и я прошу вас найти эту поддержку», — подчеркнул Зеленский.

Обращаясь к руководителям государств ЕС. Он отметил, что запрашиваемые миллиарды необходимы не только для обеспечения армии, но и для сохранения устойчивости Украины. Отдельное внимание Зеленский уделил производству беспилотников. Он утверждает, что украинские предприятия способны выпускать в два-три раза больше дронов, однако расширению мощностей препятствует нехватка финансирования.

В связи с этим глава Украины предложил европейским партнёрам активнее вкладываться в оборонную промышленность страны. В частности, речь идёт о совместном производстве беспилотных аппаратов и других видов вооружения на территории государств Евросоюза.