«Это реалистичная сумма»: Зеленский попросил у лидеров ЕС ещё $70 млрд на войну
Зеленский запросил у Евросоюза ещё €70 млрд на оборону Украины в 2027
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Украине в 2027 году потребуется дополнительная финансовая помощь в размере не менее €70 млрд для продолжения боевых действий. Общие военные расходы Киев оценивает в €155 млрд. Об этом Владимир Зеленский заявил на заседании Европейского совета.
Выступая перед европейскими лидерами, украинский политик призвал их выделить дополнительные средства на закупку вооружений и поддержание обороноспособности страны. По его словам, нынешних финансовых ресурсов недостаточно для покрытия предстоящих расходов.
«Это реалистичная сумма, и я прошу вас найти эту поддержку», — подчеркнул Зеленский.
Обращаясь к руководителям государств ЕС. Он отметил, что запрашиваемые миллиарды необходимы не только для обеспечения армии, но и для сохранения устойчивости Украины. Отдельное внимание Зеленский уделил производству беспилотников. Он утверждает, что украинские предприятия способны выпускать в два-три раза больше дронов, однако расширению мощностей препятствует нехватка финансирования.
В связи с этим глава Украины предложил европейским партнёрам активнее вкладываться в оборонную промышленность страны. В частности, речь идёт о совместном производстве беспилотных аппаратов и других видов вооружения на территории государств Евросоюза.
Таким образом, бельгийский премьер Барт де Вевер оказался прав, когда говорил, что Зеленский опять будет просить у ЕС деньги во время заседания с европейскими лидерами. Политик ожидал, что глава киевского режима объявит о скором исчерпании уже согласованного кредита на €90 млрд и потребует дополнительной поддержки.