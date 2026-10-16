«Спасибо, но $90 млрд кончаются»: Премьер Бельгии ждёт подвоха от Зеленского

Владимир Зеленский может вновь обратиться к Евросоюзу за финансовой поддержкой, предупредив, что согласованного кредита на €90 млрд Украине надолго не хватит. Такой сценарий перед встречей европейских лидеров допустил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, сообщает Reuters.

По мнению политика, украинский лидер намерен напомнить союзникам о колоссальных расходах на продолжение боевых действий. Де Вевер предположил, что Зеленский обратится к участникам саммита со словами: «Спасибо за 90 миллиардов, но эти деньги скоро закончатся, потому что война — это очень дорогостоящее дело».

Встреча проходит 15–16 октября. Одной из её тем станет подготовка Украины к зимнему периоду. Ранее, 13 октября, Зеленский анонсировал дополнительные решения Брюсселя в поддержку Киева, однако их содержание не раскрыл.

Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз отказался досрочно перечислять Украине средства из кредита на €90 млрд. Киев рассчитывал получить часть денег, предназначенных на 2027 год, раньше установленного срока, но Брюссель решил сохранить первоначальный график выплат. Кроме того, европейские власти потребовали выполнения ранее согласованных реформ, от которых зависит дальнейшее финансирование.