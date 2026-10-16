Премьер Латвии назвал последнего союзника Зеленского

Европа осталась единственным союзником Владимира Зеленского, и украинскому политику намерены напомнить об этом на саммите Евросоюза 16 октября. Такое заявление сделал премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в интервью Bloomberg TV перед заседанием Евросовета в пятницу.

«Мы видим, что у Зеленского сейчас только один союзник, это на самом деле европейцы», — подчеркнул политик.

По его словам, именно государства ЕС продолжают оказывать Киеву поддержку. Эту мысль глава латвийского правительства собирается лично донести до Зеленского во время встречи в Брюсселе. На заседании Европейского совета 16 октября участники планируют обсудить дальнейшую помощь Украине, включая обеспечение работы критической инфраструктуры в преддверии зимы.

Ранее Life.ru сообщал, что украинский вопрос впервые с начала конфликта отошёл на второй план на саммите ЕС. По информации Politico, европейских руководителей сейчас сильнее беспокоят рост стоимости энергоносителей и разногласия вокруг бюджета объединения. Премьер Чехии Бабиш заявил об отказе гарантировать Киеву кредит ЕС на €100 млрд и потребовал прикладывать больше усилий для мира.