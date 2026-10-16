Мир вместо €100 млрд: Разъярённый премьер Чехии потребовал отлучить Киев от кормушки

Чехия не станет предоставлять гарантии по очередному кредиту Евросоюза для Украины. Возмущённый премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил об этом перед вторым днём саммита Евросовета в Брюсселе и раскритиковал планы заложить 100 миллиардов евро для Киева в бюджет объединения на 2028–2034 гг.

«Мне не нравится, что в европейском бюджете [предусмотрены] 100 млрд евро для Украины. Эти деньги должны были бы быть в долг, а не должны были бы [предоставляться] в рамках этого многолетнего бюджета, в котором государства — члены не располагают достаточным количеством денег. В любом случае Чехия не будет гарантировать этот [кредит]», — подчеркнул он.

Политик уверен, что Владимир Зеленский вновь заявит на встрече с лидерами ЕС о нехватке финансирования и дефиците ракет Patriot, необходимых для перехвата баллистических целей. Как заметил Бабиш, подобные жалобы со стороны Киева звучали уже неоднократно. Глава правительства Чехии высказался за скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине вместо новых траншей на войну.

«‎Мы все хотим мира. Я не говорю, что мы должны принять какие-то российские представления [о мирном договоре], но фактом является, что эта война продолжается, что Европа находится вне [переговоров об урегулировании конфликта]», — заключил он.