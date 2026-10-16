Politico: Украина впервые с начала конфликта отошла на второй план на саммите ЕС

Украинская тема впервые с начала конфликта отошла на второй план на саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе. Как пишет Politico, европейских политиков сейчас больше беспокоят высокие цены на энергоносители и тупиковая ситуация вокруг бюджета объединения.

По данным издания, Владимир Зеленский намерен попытаться вновь сосредоточить внимание европейских лидеров на Украине. Для этого он прибыл в Брюссель заранее и запланировал двусторонние встречи с участниками саммита.

Одновременно часть лидеров ЕС обеспокоена публичной критикой Зеленского в адрес президента США Дональда Трампа. Собеседники Politico считают, что такая риторика «не помогает делу». При этом некоторые европейские политики выступают против критики самого Зеленского, отмечая, что Украина продолжает вооружённый конфликт.

Саммит Евросоюза проходит в Брюсселе 15–16 октября. По итогам первого дня лидеры приняли решения по конкурентоспособности, следующему многолетнему бюджету и вопросам расширения ЕС. На 16 октября запланированы обсуждения Украины, европейской обороны и безопасности, ситуации на Ближнем Востоке и миграции.

При этом официально Евросоюз по-прежнему называет Украину одним из ключевых приоритетов. Во второй день лидеры намерены обсудить поддержку Киева, потребности критической инфраструктуры перед зимой и продвижение страны к вступлению в ЕС.

Ранее Life.ru писал, что отношения Трампа и Зеленского заметно ухудшились после сентябрьской встречи в Нью-Йорке. По данным WSJ, одним из ключевых раздражителей стали украинские удары по российским НПЗ: американский президент, как утверждалось, неоднократно просил Киев прекратить их.