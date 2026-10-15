WSJ: Отношения Трампа и Зеленского испортились после сентябрьской встречи

Отношения Дональда Трампа и Зеленского заметно ухудшились после сентябрьской встречи в Нью-Йорке, на которой они не смогли договориться о прекращении украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом со ссылкой на осведомлённые источники сообщает The Wall Street Journal.

По информации газеты, американский лидер впоследствии как минимум шесть раз возвращался к вопросу об атаках на российскую нефтяную инфраструктуру. Однако каждый раз Киев отказывался выполнять просьбу Вашингтона.

Разногласия привели к усилению американского давления на украинскую сторону. Одним из главных раздражителей в отношениях двух политиков, как утверждают собеседники WSJ, стали именно удары по НПЗ России.

Сам Зеленский ранее признался, что чувствует себя преданным Трампом. Такое заявление прозвучало на фоне сообщений о дизельной сделке между Москвой и Вашингтоном.

Ранее Life.ru сообщал, что отношения Трампа и Зеленского опустились до уровня скандала в Белом доме. По данным WSJ, европейские лидеры на протяжении полутора лет пытались восстановить диалог между Вашингтоном и Киевом после публичной перепалки в Овальном кабинете. Теперь эти дипломатические усилия вновь оказались под угрозой.