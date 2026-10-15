В Европе опасаются ухудшения отношений США и Украины из-за Зеленского

Европейские лидеры собираются убедить Владимира Зеленского перестать публично обострять отношения с президентом США Дональдом Трампом. В Брюсселе опасаются, что постоянная критика американского лидера окончательно испортит и без того напряжённые отношения Вашингтона и Киева. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой саммита ЕС.

Разговор планируют провести 16 октября во время закрытой встречи на полях европейского саммита. По информации газеты, представители всех 27 государств объединения намерены донести до Зеленского общую позицию.

При этом открыто отчитывать украинского лидера европейцы не собираются. Как утверждают собеседники FT, послание будет «сочувствующим, но твёрдым». Зеленскому дадут понять, что его недовольство действиями Белого дома может быть обоснованным, однако публичные выпады только осложняют ситуацию.

«Это может быть правдой, но не всегда обо всем нужно громко заявлять», — объяснил один из источников издания, комментируя претензии украинского политика к Трампу.

Особое беспокойство у европейских лидеров вызывает зависимость Киева от американской военной поддержки. Несмотря на разногласия между двумя президентами, США остаются важным поставщиком вооружений и разведывательной информации для Украины.

Дополнительную напряжённость вызвала недавняя договорённость Вашингтона и Москвы о поставках российского дизельного топлива. Зеленский раскритиковал решение Трампа, посчитав, что оно позволит России получать дополнительные доходы.

Теперь в Евросоюзе рассчитывают убедить украинского лидера вести себя сдержаннее. По данным FT, европейцы намерены продолжать поддерживать Киев, но одновременно стремятся не допустить дальнейшего ухудшения его отношений с американской администрацией.