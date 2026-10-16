Интриги за спиной: Таролог раскрыл, кто из близкого окружения Зеленского жаждет его свергнуть

Среди потенциальных преемников Владимира Зеленского есть человек, который, согласно трактовке карт Таро, действительно рассчитывает занять президентское кресло. При этом в ближайшие полгода главе Киева не грозит потеря власти. Такой прогноз в беседе с Life.ru сделал астролог и таролог Борис Зак, изучив возможные политические амбиции его окружения.

Чтобы понять, угрожает ли что-то Владимиру Зеленскому на посту президента, я сначала сделал расклад на вопрос, как пройдёт его правление на этом посту в ближайшие 6 месяцев. Если бы речь шла о его замене или ином способе ухода с поста президента Украины, карты это бы чётко показали. Но в раскладе не вышло ни одной карты, которая на это указывала бы. То есть, в ближайшие 6 месяцев Зеленский продолжит быть президентом Украины. Борис Зак Таролог

Вместе с тем расклад предвещает тяжёлые периоды, которые будут сменяться более стабильным положением. Появилась и карта Луны, символизирующая закулисные игры и интриги за спиной украинского политика. Но признаков его отставки карты не показали, уточнил эксперт.

Теперь разберём намерения каждого из предполагаемых противников Зеленского.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, судя по раскладу Таро, положительно относится к пребыванию Зеленского на президентском посту. Выпавшие карты 6 Пентаклей и Звезда указывают на то, что бывший главком ВСУ рассчитывает на его покровительство.

Главу ОП Кирилла Буданова* Зеленский, по трактовке карты 7 Пентаклей, несколько тяготит. Однако 2 Кубков свидетельствует о том, что между политиками налажен хороший контакт.

Экс-министр обороны Михаил Фёдоров, согласно карте 8 Мечей, считает, что Зеленский ограничивает его возможности для развития и самостоятельных действий. В то же время 7 Мечей указывает на стремление чиновника найти способы обойти возникшие препятствия.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко* относится к Зеленскому отрицательно, хотя открыто этого не демонстрирует. Его больше интересуют собственные деловые вопросы и то, каким образом решения нынешнего руководства Украины отражаются на его бизнесе.

Из всех перечисленных политиков только Кирилл Буданов*, согласно раскладу Зака, действительно намерен в будущем занять пост президента Украины. При этом сейчас он не предпринимает и не планирует никаких действий для отстранения Зеленского от власти.

«Его цель – стать следующим президентом, когда Зеленский уйдёт не по причине Буданова*. Что касается остальных, то Залужный думает о президентстве, но боится проблем, Фёдоров не стремится на эту позицию, а Порошенко* занят бизнес-вопросами. Получается, из близкого окружения реально намерен сместить Зеленского именно Буданов*», — заключил собеседник.

Ранее Life.ru рассматривал список возможных преемников Зеленского, среди которых фигурировали всё те же самые Залужный, Буданов*, Фёдоров и Порошенко*. Поводом стала публикация американского журнала, посвящённая потенциальным кандидатам на пост президента Украины. В материале анализировались возможные политические сценарии смены руководства страны и позиции перечисленных политиков.

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