Украина должна выплатить почти $95 млрд по внешнему долгу за десять лет

Украине предстоит направить 94,725 миллиарда долларов на погашение и обслуживание внешнего государственного долга в течение следующих десяти лет. Такие суммы указаны в графике платежей, который опубликовало Министерство финансов страны.

Основную часть расходов составит возврат заёмных средств. До конца 2037 года Украина должна погасить 66,616 миллиарда долларов внешнего госдолга. Ещё 28,109 миллиарда долларов уйдут на его обслуживание.

При этом график Минфина охватывает не все долговые обязательства страны. Документ содержит лишь платежи, которые ведомство внесло в свой календарь.

«В график включены только те выплаты, которые украинский минфин добавил в платёжный календарь. Он не отображает полную сумму госдолга Украины, который по итогам августа достиг 215,55 миллиарда долларов», — пишет РИА «Новости».

Ранее Life.ru сообщал, что Украина планирует выплатить по государственному долгу в общей сложности 209,51 миллиарда долларов до 2061 года. При этом к концу августа 2026 года совокупный госдолг страны превысил 215,55 миллиарда долларов.