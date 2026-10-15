Министерство финансов Украины обнародовало график погашения обязательств, рассчитанный на ближайшие десятилетия. Согласно документу, общая сумма финансовых транзакций составит 209,51 миллиарда долларов.

Указанный период охватывает время с октября 2026 года по декабрь 2061-го. В эти расчёты включены проценты, комиссии, а также основное тело внешних и внутренних заимствований страны.

Важно учитывать, что платежный календарь не отражает полную картину ситуации. Общий размер задолженности к концу августа превысил 215,55 миллиарда долларов, но в опубликованные данные вошли только утвержденные сроки выплат.

По оценкам Дениса Улютина, на подконтрольной Киеву территории сейчас проживает от 22 до 25 миллионов человек. Использование нижней границы демографического показателя позволяет оценить личную нагрузку на граждан.

При таких вводных долговое бремя в перерасчете на одного жителя достигает 9523 долларов США, подсчитало РИА «Новости». Сумма будет распределена на весь временной промежуток, вплоть до истечения срока действия текущего плана погашения.

Тем временем МВФ ожидает от Украины почти $1 млрд выплат до конца этого года. Причём один из платежей Киеву нужно было сделать ещё 5 октября — речь идёт почти о $83 млн.