МВФ ожидает от Украины почти $1 млрд выплат до конца 2026 года

Украине до конца года предстоит перечислить Международному валютному фонду почти $1 млрд. При этом один из ближайших платежей Киеву нужно сделать уже 5 октября — речь идёт почти о $83 млн.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на внутренние документы МВФ, в сентябре Украина также должна была направить фонду около четверти миллиарда долларов. Всего же за 2026 год организация рассчитывает получить от Киева $959,4 млн.

Очередной платёж составит 61,2 млн специальных прав заимствования (SDR), что соответствует примерно $83 млн. Таким образом, основная часть предусмотренных на год выплат ещё предстоит.

На фоне долговых обязательств Украина продолжает зависеть от внешнего финансирования. Киеву приходится одновременно обслуживать накопленные долги и искать средства для покрытия текущих бюджетных расходов.

Ранее Life.ru писал, что всего за один месяц Украина направила кредиторам более $1 млрд. В августе Киев потратил на обслуживание и погашение внешнего долга около $721,8 млн, а ещё $285,2 млн перечислил Международному валютному фонду. Общий объём выплат за месяц превысил $1,007 млрд.