Можно вешать бирку «продано»: Как Украина будет расплачиваться с кредиторами

Украина рискует расплачиваться по накопленным долгам стратегическими активами и природными ресурсами, если не сможет выполнять свои обязательства перед кредиторами. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с «Абзацем».

Политик назвал страну фактическим банкротом и заявил, что её бюджет критически зависит от внешнего финансирования. По его оценке, прекращение западной поддержки поставило бы под угрозу выполнение социальных обязательств, включая выплату пенсий.

Олейник также утверждает, что при нехватке средств иностранные кредиторы могут получить доступ к украинским ресурсам и крупным активам. В числе возможных объектов он назвал землю, редкоземельные металлы, атомную промышленность и порты.

Ранее Life.ru писал, что госдолг Украины за месяц вырос примерно на $4–5 млрд и достиг $223 млрд. Ещё в конце августа объём задолженности оценивался в $218–219 млрд. При этом украинский Минфин закладывает дальнейший рост показателя: к концу 2026 года долг может приблизиться к $240 млрд, а в 2027-м — как минимум к $290 млрд. Если этот прогноз реализуется, за год задолженность увеличится ещё минимум на $67 млрд.