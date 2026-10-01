Итоги правления: С момента инаугурации Зеленского долги Украины подскочили почти втрое

Государственный и гарантированный государством долг Украины с конца мая 2019 года увеличился в гривневом выражении более чем в 4,5 раза. За этот период показатель вырос с 2,106 трлн до 9,603 трлн гривен, следует из статистики украинского Минфина, которую изучило РИА «Новости».

На 31 августа 2026 года общая сумма задолженности составляла 9,60289 трлн гривен, или $215,55 млрд. Из них $164,8 млрд приходилось на государственный внешний долг, ещё $44,97 млрд — на внутренний, а $5,79 млрд составлял гарантированный государством долг.

Для сравнения, на 31 мая 2019 года, спустя несколько дней после инаугурации Владимира Зеленского, государственный и гарантированный государством долг составлял 2,10649 трлн гривен. В долларовом выражении тогда речь шла о $78,39 млрд.

Таким образом, в национальной валюте задолженность за этот период увеличилась примерно в 4,56 раза. Если сравнивать показатели в долларах, рост составил около 2,75 раза.

При этом в Минфине Украины отмечают, что значительная часть нынешнего долгового портфеля сформирована на льготных условиях. На конец августа доля таких обязательств оценивалась примерно в 64,6%, а средневзвешенная ставка по государственному долгу составляла 4,37%.

Ранее Life.ru сообщал, что к концу июля госдолг Украины достиг $214,18 млрд, обновив исторический максимум на тот момент. Основная часть обязательств — 78,3% — приходилась на внешний долг. Уже в августе Киев направил более $1 млрд на выплаты МВФ и другим кредиторам: $721,8 млн пошло на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте и ещё $285,2 млн — Международному валютному фонду.