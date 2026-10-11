По $9800 с носа до 2061: Украина задолжала МВФ и Всемирному банку уже $129 млрд

Украине предстоит перечислить Международному валютному фонду и Всемирному банку почти 129 миллиардов долларов до 2061 года. Из этой суммы около 28 миллиардов составят расходы на обслуживание обязательств. Об этом свидетельствует статистика украинского Минфина.

Основная часть предстоящих платежей связана с возвратом ранее полученных средств. Киеву необходимо погасить задолженность на 59,7 миллиарда евро, что соответствует примерно 66,93 миллиарда долларов, а также отдельно выплатить ещё 21,3 миллиарда долларов. Дополнительные обязательства выражены в специальных правах заимствования МВФ — расчётной единице XDR. Их объём достигает 9,4 миллиарда единиц, или порядка 12,69 миллиарда долларов по указанному курсу.

Таким образом, непосредственно на погашение основной суммы займов потребуется около 100,92 миллиарда долларов. Ещё 27,94 миллиарда уйдут на обслуживание долга. Общий объём будущих перечислений оценивается в 128,86 миллиарда долларов. При этом расчёты могут измениться, поскольку страна продолжает привлекать внешнее финансирование.

К концу августа совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины достиг 9,603 триллиона гривен, или 215,55 миллиарда долларов. Если условно распределить эту сумму между 25 миллионами жителей, получится 8622 доллара на человека. При населении в 22 миллиона показатель увеличивается почти до 9800 долларов.

Ранее Life.ru сообщал о значительном увеличении государственного долга Украины с 2019 года. За этот период задолженность в национальной валюте выросла более чем в 4,5 раза — с 2,106 до 9,603 триллиона гривен. В долларовом выражении показатель увеличился примерно в 2,75 раза. При этом, согласно данным украинского Минфина, около 64,6% долгового портфеля сформировано на льготных условиях.