Планета тонет в долгах: Глава МВФ призвала развитые страны срочно затянуть пояса

Совокупный государственный долг стран мира в ближайшее время может превысить 100% мирового ВВП. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

По её словам, показатель приближается к уровням, которые последний раз фиксировались в таких масштабах со времён Второй мировой войны. Георгиева выступила в Сингапуре накануне осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

«Объём государственного долга в мире приближается к максимальным показателям со времён Второй мировой войны и, судя по всему, в скором времени превысит 100% ВВП», — сказала глава МВФ.

Среди основных факторов, влияющих на мировую экономику, Георгиева назвала чрезмерные бюджетные дефициты, рекордные уровни государственного долга и высокие расходы на его обслуживание.

Наиболее серьёзную проблему, по её словам, представляют развитые государства с высокой долговой нагрузкой. При этом отношение долга к ВВП обычно ниже в странах с формирующейся рыночной экономикой и ещё ниже в государствах с низким уровнем дохода.

Георгиева также раскритиковала отсутствие решительных действий со стороны развитых стран с высоким долгом. Она призвала их правительства в срочном порядке заняться сокращением бюджетных дефицитов.

Вопрос состояния европейской экономики ранее обсуждался на фоне решений властей стран ЕС. Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин назвал отказ европейских стран от российских энергоресурсов одной из экономических ошибок, последствия которой, по его словам, в итоге отразятся на самой Европе.