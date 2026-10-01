«Сами развалятся»: Путин указал на последствия экономических ошибок Европы
Путин допустил развал стран ЕС из-за ошибок в экономике
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Президент России Владимир Путин допустил, что страны Евросоюза «сами развалятся» из-за экономических ошибок. Об этом он заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Разговор зашёл о западных государствах, которые запрещают другим странам выстраивать отношения с Москвой. Модератор спросил, не стоит ли их «поразваливать», чтобы договариваться с отдельными странами было проще.
«Да не надо, они сами развалятся», — ответил Путин.
Президент связал нарастающие трудности Европы с решениями, которые вредят экономике всех стран объединения. Он подчеркнул, что определять собственный курс должны сами европейские государства и Еврокомиссия, однако многие ошибки продолжают совершаться.
«Это факт. Проблем больше, всё больше нарастает», — заявил российский лидер.
Ранее Еврокомиссия предложила странам ЕС экономить на отоплении и освещении из-за энергетического кризиса. Среди мер — ограничение обогрева общественных зданий, отключение ненужной наружной подсветки ночью и снижение потребления электричества в часы пик. В Брюсселе рассчитывали таким образом уменьшить спрос на энергоресурсы и сохранить темпы заполнения газовых хранилищ.
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