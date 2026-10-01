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Регион
Опубликовано 1 октября, 20:44

«Сами развалятся»: Путин указал на последствия экономических ошибок Европы

Путин допустил развал стран ЕС из-за ошибок в экономике

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Президент России Владимир Путин допустил, что страны Евросоюза «сами развалятся» из-за экономических ошибок. Об этом он заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Разговор зашёл о западных государствах, которые запрещают другим странам выстраивать отношения с Москвой. Модератор спросил, не стоит ли их «поразваливать», чтобы договариваться с отдельными странами было проще.

«Да не надо, они сами развалятся», — ответил Путин.

Президент связал нарастающие трудности Европы с решениями, которые вредят экономике всех стран объединения. Он подчеркнул, что определять собственный курс должны сами европейские государства и Еврокомиссия, однако многие ошибки продолжают совершаться.

«Это факт. Проблем больше, всё больше нарастает», — заявил российский лидер.

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Ранее Еврокомиссия предложила странам ЕС экономить на отоплении и освещении из-за энергетического кризиса. Среди мер — ограничение обогрева общественных зданий, отключение ненужной наружной подсветки ночью и снижение потребления электричества в часы пик. В Брюсселе рассчитывали таким образом уменьшить спрос на энергоресурсы и сохранить темпы заполнения газовых хранилищ.

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Николь Вербер
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