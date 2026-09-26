ЕК предложил Евросоюзу экономить на отоплении и освещении из-за энергокризиса

Странам Евросоюза предложили ограничить отопление в общественных зданиях и отключать ненужное наружное освещение по ночам на фоне энергетического кризиса. Такие меры перечислены в письме еврокомиссара по энергетике Дэна Йоргенсена министрам стран ЕС, о котором пишет Euractiv.

Кроме того, Брюссель предлагает стимулировать домохозяйства меньше пользоваться электричеством в часы пик. Эти шаги должны помочь снизить спрос на газ и электроэнергию и одновременно сохранить темпы заполнения хранилищ.

«Мы столкнулись с ценовым кризисом, связанным с кризисом поставок», — говорится в письме Йоргенсена. Сейчас европейские газовые хранилища заполнены примерно на 70%, что на 12 процентных пунктов меньше прошлогоднего уровня. Цена газа на нидерландском хабе TTF уже несколько недель держится выше €70 за МВт·ч.

Ситуацию еврокомиссар связал с напряжённостью на мировом рынке СПГ и фактической блокадой Ормузского пролива. Дополнительное давление на энергосистему некоторых стран оказало жаркое и засушливое лето. При этом Йоргенсен подчеркнул, что непосредственной угрозы безопасности энергоснабжения сейчас нет. Предложения по экономии министры энергетики стран ЕС должны обсудить 29 сентября на неформальной встрече в Ирландии.

Ранее Life.ru сообщал, что стоимость газа в Европе впервые с 2022 года превысила $1000 за тысячу кубометров. Рост цен связывали с напряжённостью на Ближнем Востоке и рисками перебоев с поставками СПГ. Европейские газовые хранилища на тот момент были заполнены примерно на 66%.