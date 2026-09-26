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Опубликовано 25 сентября, 22:54

Reuters: Брюссель призвал ЕС сокращать потребление газа из-за высоких цен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Брюссель призвал страны ЕС рассмотреть меры по сокращению спроса на газ и электроэнергию на фоне роста цен и проблем с поставками. Об этом говорится в письме еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена профильным министрам стран сообщества, с которым ознакомилось агентство Reuters.

«Мы столкнулись с кризисом цен на энергию, который связан с кризисом поставок», — признал Йоргенсен.

Еврокомиссар призвал государства ЕС усилить подготовку к предстоящей зиме. В частности, им предложено рассмотреть принятие или сохранение мер, которые помогут поддерживать закачку газа в хранилища либо снизить спрос на газ и электричество настолько долго, насколько это потребуется.

При этом Йоргенсен считает, что сейчас Евросоюз лучше подготовлен к энергетическим трудностям, чем зимой 2021 года.

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Ранее Life.ru сообщал, что стоимость газа в Европе впервые с 2022 года превысила $1000 за тысячу кубометров. Рост цен связывали с напряжённостью на Ближнем Востоке и рисками перебоев с поставками СПГ. Европейские газовые хранилища на тот момент были заполнены примерно на 66%.

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Виталий Приходько
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