Государственный долг России составляет 17%, тогда как в Италии этот показатель достигает 140%, заявил Владимир Путин. Такое сравнение президент привёл на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

«Да, есть проблемы, есть вопросы, которые нам нужно решать. А где их нет? Давайте посмотрим любой регион мира — везде есть какие-то свои проблемы. То же самое Европа, о которой мы говорим. Там что? Это же процветающие страны были совсем недавно», — отметил он.

По приведённым президент данным, в Германии, которая считалась богатой страной, госдолг достигает 120%, а в Италии — 140%. Путин также затронул ситуацию с бюджетным дефицитом. В европейских странах он, по его словам, составляет от 3% и в отдельных случаях приближается к 4%. В США президент назвал показатель примерно в 5,8%.

«У нас долг в Российской Федерации, уважаемые дамы и господа, — 17%. В Италии — 140, а у нас — 17. Государственный долг. Дефицит бюджета в этом году — около 3%. В следующем году, я уверен, будет 2%», — подчеркнул глава государства.

Любопытно и то, что государственный долг Финляндии во втором квартале 2026 года достиг 90,3% ВВП. Общая сумма задолженности составила €259,6 млрд. За квартал она выросла на €4,8 млрд, а в годовом выражении — на €13,6 млрд. Газета Iltalehti назвала этот показатель рекордным. Как привело издание слова специалиста статуправления Ханны Бьёрклунд, пять лет назад соотношение долга к ВВП находилось на уровне около 75%. Бьёрклунд также отметила, что долговая нагрузка Финляндии впервые превысила средний уровень по еврозоне.