Госдолг Финляндии обновил «позорный рекорд» — вырос до 90,3% ВВП
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Государственный долг Финляндии во втором квартале 2026 года достиг 90,3% ВВП. Об этом свидетельствуют опубликованные 30 сентября данные Статистического управления страны.
Общий объём задолженности составил €259,6 млрд. За квартал он увеличился на €4,8 млрд, а по сравнению со вторым кварталом прошлого года — на €13,6 млрд. Газета Iltalehti назвала показатель рекордным. По приведённым изданием словам специалиста статуправления Ханны Бьёрклунд, пять лет назад отношение долга к ВВП составляло около 75%. Бьёрклунд также сообщила, что долговая нагрузка Финляндии впервые превысила средний показатель по еврозоне.
Ранее сообщалось, что государственный долг Украины к концу августа достиг рекордного значения в $215,55 млрд. Эта сумма фигурирует в документах министерства финансов страны.
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