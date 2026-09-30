Госдолг Финляндии обновил «позорный рекорд» — вырос до 90,3% ВВП

Общий объём задолженности составил €259,6 млрд. За квартал он увеличился на €4,8 млрд, а по сравнению со вторым кварталом прошлого года — на €13,6 млрд. Газета Iltalehti назвала показатель рекордным. По приведённым изданием словам специалиста статуправления Ханны Бьёрклунд, пять лет назад отношение долга к ВВП составляло около 75%. Бьёрклунд также сообщила, что долговая нагрузка Финляндии впервые превысила средний показатель по еврозоне.