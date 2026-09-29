Государственный долг Украины превысил 215 млрд долларов

Государственный долг Украины к концу августа достиг рекордного значения в $215,55 млрд. Эта сумма фигурирует в документах министерства финансов страны.

Только за август госдолг стремительно вырос на 30,44 млрд гривен. В долларовом выражении прибавка составила $1,37 млрд. К концу года показатель может достичь 240 млрд долларов, а значит на одного украинца в среднем будет приходиться порядка 8,5 тыс. долларов задолженности.

Минфин допускает, что государственный долг Украины может подскочить до отметки в 122,6% валового внутреннего продукта, что произойдёт буквально в ближайшие месяцы до конца текущего года.

Ранее глава министерства экономики и окружающей среды Украины Александр Кравченко сообщил, что экономика его страны может потерять до $10 млрд по итогам 2026 года. На этом фоне власти в Киеве уже обсуждают дополнительные меры для пополнения бюджета. В частности, правительство рассматривает возможность повысить ставку НДС с 20% до 21%.