Financial Times: Российские удары всё сильнее бьют по экономике Украины

Россия всё сильнее расшатывает экономический тыл Украины ударами по складской инфраструктуре. Киев теряет огромные площади для хранения запасов и вынужден в спешке перестраивать снабжение, пишет Financial Times.

С конца августа ракеты и реактивные беспилотники поражали склады и распределительные центры. Удары нарушили работу крупных торговых сетей, фармацевтических компаний, издательств и крупнейшего частного почтового оператора страны «Новая почта».

По данным издания, на Украине уничтожено уже 2,1 млн из 5 млн квадратных метров современных складских площадей — около 42%. Причём 900 тысяч «квадратов» страна потеряла только за последние месяцы. Украинским компаниям приходится отказываться от крупных логистических центров, рассредоточивать запасы по небольшим помещениям и выполнять интернет-заказы через обычные магазины. Такая перестройка делает доставку медленнее и дороже.

Последствия уже почувствовали покупатели. В некоторых киевских супермаркетах появились пустые полки — подобного в украинской столице не наблюдали с первых недель конфликта. Удары по складам усиливают и без того тяжёлое положение экономики Украины. Киеву приходится одновременно восстанавливать разрушенную инфраструктуру и искать недостающие $27 млрд на оборонные расходы.

Как пишет издание, каждый уничтоженный склад усложняет снабжение, повышает расходы бизнеса и увеличивает зависимость Киева от западных денег. В войне на истощение преимущество всё заметнее переходит на сторону Москвы.

Ранее Владимир Зеленский назвал дефицит украинского бюджета «космическим». Только на оборонные расходы Киеву в 2026 году не хватает около $27 млрд, которые власти рассчитывают получить от западных партнёров