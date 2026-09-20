На Украине уже уничтожено свыше 2 млн «квадратов» складов

На Украине уничтожено около 42% современных складских площадей — 2,1 млн из примерно 5 млн квадратных метров. Такие данные приводит Financial Times со ссылкой на представителей украинского бизнеса.

По данным издания, только за последние месяцы из строя выбыло около 900 тысяч квадратных метров складов. Удары затронули логистические и распределительные центры, которыми пользуются крупные украинские ретейлеры и службы доставки.

FT отмечает, что повреждение складской инфраструктуры уже осложняет логистику и повышает издержки компаний. Сбои затрагивают в том числе поставки товаров в магазины.

Главный экономист Dragon Capital Елена Билан заявила газете, что украинская экономика в 2026 году может практически не показать роста. По её оценке, компании будут вынуждены перекладывать значительную часть дополнительных расходов на покупателей.