Три гиганта встали: Украина потеряла основную часть сталелитейного производства

Три крупнейших сталелитейных предприятия Украины остановили работу после российских ударов. На эти заводы приходилось около 90% выплавки стали в стране, сообщает Financial Times со ссылкой на представителей отрасли.

Речь идёт о «Запорожстали», «Каметстали» в Днепропетровской области и ArcelorMittal в Кривом Роге. Предприятия принадлежат «Метинвесту» и ArcelorMittal.

«На сегодняшний день у Украины больше нет сталелитейной промышленности», — заявил FT глава офиса гендиректора «Метинвеста» Александр Водовиз.

По его словам, остановка предприятий может серьёзно ударить по экономике и налоговым поступлениям. На трёх заводах заняты более 15 тысяч человек.

«Запорожсталь» прекратила производство после повреждения энергетической и производственной инфраструктуры в августе. В сентябре «Метинвест» также сообщил об остановке «Каметстали» после удара по предприятию. ArcelorMittal в Кривом Роге также приостанавливал сталелитейное производство после повреждения энергетических объектов.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинский бюджет может недополучить около 70 млрд гривен налогов из-за ударов по предприятиям. Такую оценку приводил премьер-министр страны.