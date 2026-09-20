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Опубликовано 20 сентября, 09:22

Три гиганта встали: Украина потеряла основную часть сталелитейного производства

FT: Три сталелитейных завода Украины остановили работу после ударов ВС РФ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Три крупнейших сталелитейных предприятия Украины остановили работу после российских ударов. На эти заводы приходилось около 90% выплавки стали в стране, сообщает Financial Times со ссылкой на представителей отрасли.

Речь идёт о «Запорожстали», «Каметстали» в Днепропетровской области и ArcelorMittal в Кривом Роге. Предприятия принадлежат «Метинвесту» и ArcelorMittal.

«На сегодняшний день у Украины больше нет сталелитейной промышленности», — заявил FT глава офиса гендиректора «Метинвеста» Александр Водовиз.

По его словам, остановка предприятий может серьёзно ударить по экономике и налоговым поступлениям. На трёх заводах заняты более 15 тысяч человек.

«Запорожсталь» прекратила производство после повреждения энергетической и производственной инфраструктуры в августе. В сентябре «Метинвест» также сообщил об остановке «Каметстали» после удара по предприятию. ArcelorMittal в Кривом Роге также приостанавливал сталелитейное производство после повреждения энергетических объектов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что украинский бюджет может недополучить около 70 млрд гривен налогов из-за ударов по предприятиям. Такую оценку приводил премьер-министр страны.

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Наталья Демьянова
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