Минус 70 млрд гривен: Премьер Украины предупредил о новой дыре в бюджете страны

Украинский бюджет может недополучить около 70 млрд гривен налогов из-за ударов по предприятиям. Такую оценку по состоянию на начало сентября привёл премьер-министр страны Сергей Корецкий.

«Около 70 млрд гривен налоговых поступлений могут не дойти до бюджета из-за российских атак на бизнес. Это оценка по состоянию на начало сентября. Удары продолжаются каждый день, и эта цифра может увеличиться», — отметил он в своём телеграм-канале.

Власти уже провели ревизию помещений Фонда госимущества, министерств и госпредприятий. Свободные складские и производственные площади планируют предложить бизнесу.

Киев также намерен заняться децентрализацией логистики. Параллельно власти хотят договориться с соседними государствами о более гибком и быстром пересечении границы. Эти меры должны помочь предприятиям продолжать работу.

Отдельную статью бюджета в размере $1 млрд предполагается направить на страхование военных рисков. Правительство рассчитывает увеличить эту сумму при поддержке зарубежных партнёров. Корецкий рассчитывает, что создаваемый резерв сможет покрывать 40–50% убытков от атак при максимально простой процедуре получения компенсаций.