Минус 70 млрд гривен: Премьер Украины предупредил о новой дыре в бюджете страны
Премьер-министр Украины: Потери налогов могут превысить 70 млрд гривен
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Украинский бюджет может недополучить около 70 млрд гривен налогов из-за ударов по предприятиям. Такую оценку по состоянию на начало сентября привёл премьер-министр страны Сергей Корецкий.
«Около 70 млрд гривен налоговых поступлений могут не дойти до бюджета из-за российских атак на бизнес. Это оценка по состоянию на начало сентября. Удары продолжаются каждый день, и эта цифра может увеличиться», — отметил он в своём телеграм-канале.
Власти уже провели ревизию помещений Фонда госимущества, министерств и госпредприятий. Свободные складские и производственные площади планируют предложить бизнесу.
Киев также намерен заняться децентрализацией логистики. Параллельно власти хотят договориться с соседними государствами о более гибком и быстром пересечении границы. Эти меры должны помочь предприятиям продолжать работу.
Отдельную статью бюджета в размере $1 млрд предполагается направить на страхование военных рисков. Правительство рассчитывает увеличить эту сумму при поддержке зарубежных партнёров. Корецкий рассчитывает, что создаваемый резерв сможет покрывать 40–50% убытков от атак при максимально простой процедуре получения компенсаций.
Ранее глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что Украина вновь столкнулась с нехваткой собственных средств для покрытия расходов на оборону. Пидласа отметила, что в текущем году конфликт стал настолько затратным, что страна не может покрыть даже собственную долю расходов. По её данным, в 2026 году Украина ежедневно тратит на боевые действия около 190 миллионов долларов. В 2024 году этот показатель составлял примерно 140 миллионов долларов в сутки.
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