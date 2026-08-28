Украинские СМИ начали исправлять данные о 90% уничтоженных складов

Украинские СМИ начали отзывать и исправлять сообщения об уничтожении около 90% складов торговых сетей после российских ударов. Поводом стало уточнение журналиста УНИАН, присутствовавшего на брифинге министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого. По его словам, министр действительно заявил о серьёзном ущербе, который российские атаки наносят логистике торговых сетей, однако якобы конкретных цифр не называл.

Высоцкий подчеркнул, что удары по логистической инфраструктуре продолжаются фактически круглосуточно и создают серьёзные проблемы для поставок.

При этом раскрывать точные данные по числу уничтоженных объектов министр отказался, назвав такую информацию чувствительной.

При этом масштабы ущерба складской инфраструктуре Украины действительно остаются значительными. 12 августа Life.ru писал, что на Украине повреждено около 1,05 млн квадратных метров складских площадей, из которых примерно 750 тысяч приходится на Киев и область. Только с начала августа в Киевской области из строя выбыло ещё около 100 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости.

Кроме того, после удара по крупному логистическому центру в Броварах Life.ru сообщал о риске перебоев с поставками в торговые сети. По данным украинских СМИ, комплекс обслуживал сразу несколько крупных ретейлеров.