Ракеты оплачены, но приказа нет: В Киеве обвинили главу Пентагона в задержке Patriot

Министр обороны США Пит Хегсет не одобряет передачу Украине крупной партии ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot, хотя вооружение уже оплачено европейскими союзниками Киева. Об этом сообщает The Kyiv Independent со ссылкой на украинских чиновников и военных.

По словам одного из собеседников издания, необходимые документы находятся непосредственно у главы Пентагона, однако тот до сих пор не дал разрешения на поставку.

«У Хегсета на столе лежат контракты на ракеты Patriot. Он их не подписывает», — заявил украинский чиновник.

Источник подчеркнул, что стоимость вооружения уже покрыли партнёры Украины. При этом точное количество задержанных перехватчиков не раскрывается. Другой представитель украинской стороны охарактеризовал партию как значительную.

Как пишет издание, в Киеве подозревают, что задержка поставок может быть способом политического давления со стороны Вашингтона.

Одним из механизмов закупки американского оружия для Украины остаётся программа PURL, в рамках которой страны НАТО оплачивают поставки из США. По утверждению Зеленского, сейчас американская сторона передаёт Киеву лишь около 12 ракет-перехватчиков Patriot в месяц.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский пожаловался на дефицит ракет-перехватчиков Patriot. Экс-комик заявил, что поставки боеприпасов остаются ограниченными, а Украина не входит в число приоритетных получателей таких ракет.