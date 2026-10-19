Договорились, но не поставили: Зеленский пожаловался на Пентагон из-за военной помощи

Пентагон задерживает поставки Украине отдельных видов оборудования, которое Киев считает жизненно необходимым. Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщив о расхождениях между политическими договорённостями с американскими партнёрами и их практическим исполнением.

«Есть политические договорённости, не выполненные на рабочем уровне», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

По его словам, министры обороны и иностранных дел Украины, а также сотрудники офиса президента получили поручение связаться с зарубежными партнёрами и разобраться с задержками. О каком именно оборудовании идёт речь и какие сроки поставок были нарушены, Зеленский не уточнил.

Отдельной проблемой стала работа американских систем спутниковой связи Starlink и Starshield. Как сообщил Зеленский со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ, на некоторых участках фронта терминалы перестают функционировать при движении со скоростью 130–161 километр в час. Для украинских военных, использующих спутниковую связь в том числе при управлении беспилотниками, такие ограничения создают дополнительные трудности.

Украинский лидер пообещал поднять вопрос о работе спутниковой связи на всех уровнях взаимодействия с партнёрами. При этом обстоятельства введения ограничений остаются предметом разногласий между Киевом и Вашингтоном.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти не отдавали распоряжений замедлять работу Starlink. Он также подтвердил, что Украина пока не получила запрашиваемый доступ к отдельным возможностям военной системы Starshield, а соответствующий вопрос продолжает обсуждаться.

Кроме того, стороны по-разному описывают ситуацию с обменом разведданными. В интервью NBC Зеленский заявил о возобновлении передачи американской разведывательной информации Украине. Однако Рубио впоследствии отверг утверждения о том, что Вашингтон вообще приостанавливал такой обмен.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский обсуждает с Францией поиск дополнительных возможностей спутниковой связи вместо полной зависимости от Starlink. По его словам, Киев не планирует полностью отказываться от американской системы, но рассчитывает получить резервные решения на случай новых ограничений.