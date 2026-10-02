В Европе растёт поддержка партий, выступающих против помощи Киеву

Усталость от украинского конфликта усиливается среди европейских избирателей, а партии, выступающие против дальнейшей поддержки Киева, получают всё больше голосов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По оценке издания, среди части европейцев распространяется мнение, что дальнейшая финансовая и военная помощь Украине становится слишком дорогостоящей и несёт дополнительные риски. Это постепенно влияет и на внутриполитическую борьбу в ряде стран.

В качестве одного из примеров WSJ приводит Германию. По данным газеты, почти треть немецких избирателей сейчас поддерживают политические силы, выступающие против дополнительной помощи Киеву. В самой ФРГ дискуссия уже затронула и правящие партии: Life.ru ранее писал, что в СДПГ усилились разногласия по вопросу дальнейших поставок Украине.

Одновременно нагрузка на европейские государства выросла на фоне сокращения прямой американской поддержки, отмечает WSJ. Европа в последние месяцы действительно наращивала расходы: в мае и июне страны ЕС и европейские институты выделили Украине почти €11 млрд, из которых €4,3 млрд пришлись на военную помощь.

Издание связывает изменение общественных настроений не с единым мнением жителей Европы, а с ростом популярности партий, которые предлагают сократить расходы на Киев или сделать поддержку более ограниченной. Подобные позиции в последние недели звучали, в частности, во Франции и Германии.

Ранее Life.ru рассказывал, что европейские чиновники опасаются не справиться с новыми финансовыми запросами Киева. По данным СМИ, дополнительные потребности Украины к концу 2026-го и началу 2027 года оцениваются примерно в $27 млрд, при этом часть европейских представителей в частных беседах выражала сомнения в возможности полностью закрыть этот дефицит.