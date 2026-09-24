«У нас нет на это средств»: Ле Пен заявила, что Франция больше не может содержать Украину
Ле Пен: Франция больше не может финансово помогать Украине
Марин Ле Пен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto
Франция больше не может оказывать Украине финансовую помощь из-за состояния собственных госфинансов, заявила глава парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом кандидат в президенты Франции сказала в интервью Politico.
По словам политика, Париж оказался в настолько сложной финансовой ситуации, что дальнейшее выделение средств Киеву стало для страны непосильным.
«Мы больше не можем финансово помогать Украине. У нас нет на это средств. Ни для кого не секрет, что сейчас Франция находится в чрезвычайном финансовом положении», — заявила Ле Пен.
При этом политик не выступила за полный отказ от поддержки Киева. Ранее она допускала продолжение подготовки украинских военнослужащих и поставок оборудования, отделяя такую помощь от прямого финансирования.
Финансовая поддержка Украины стала одним из вопросов президентской кампании во Франции. Выборы главы государства должны пройти в 2027 году, а Ле Пен ранее подтвердила намерение принять в них участие.
Ранее Life.ru сообщал, что в «Национальном объединении» пообещали «перекрыть кран» финансовой помощи Украине в случае прихода партии к власти. Похожую позицию занял и кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян, который пообещал полностью прекратить финансирование Киева в случае победы на выборах 2027 года. Политик оценил объём французской поддержки Украины примерно в €25 млрд и заявил, что эти расходы оборачиваются потерями для самих французов.
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