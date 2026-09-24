«У нас нет на это средств»: Ле Пен заявила, что Франция больше не может содержать Украину

Франция больше не может оказывать Украине финансовую помощь из-за состояния собственных госфинансов, заявила глава парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом кандидат в президенты Франции сказала в интервью Politico.

По словам политика, Париж оказался в настолько сложной финансовой ситуации, что дальнейшее выделение средств Киеву стало для страны непосильным.

«Мы больше не можем финансово помогать Украине. У нас нет на это средств. Ни для кого не секрет, что сейчас Франция находится в чрезвычайном финансовом положении», — заявила Ле Пен.

При этом политик не выступила за полный отказ от поддержки Киева. Ранее она допускала продолжение подготовки украинских военнослужащих и поставок оборудования, отделяя такую помощь от прямого финансирования.

Финансовая поддержка Украины стала одним из вопросов президентской кампании во Франции. Выборы главы государства должны пройти в 2027 году, а Ле Пен ранее подтвердила намерение принять в них участие.