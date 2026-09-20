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Регион
Опубликовано 20 сентября, 13:20

Ни евро Киеву: Кандидат в президенты Франции пообещал перекрыть финансирование Украины

Во Франции кандидат в президенты выступил против дальнейшей помощи Украине

Кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян. Обложка © ТАСС / ZUMA / Panoramic

Кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян. Обложка © ТАСС / ZUMA / Panoramic

Кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян намерен полностью прекратить финансирование Украины в случае победы на выборах 2027 года. О своём плане лидер партии «Вставай, Франция» рассказал в эфире LCI.

«Я хочу прекратить любое финансирование, я хочу поддержать усилия Трампа для мира… Это убытки для французов», — заявил политик

Объём поддержки Киева со стороны Парижа он оценил примерно в 25 миллиардов евро, или около 28,7 миллиарда долларов. По мнению кандидата, эти расходы лишили власти возможности эффективнее сдерживать стоимость топлива и электроэнергии внутри страны.

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Ранее Николя Дюпон-Эньян заявил, что миллиарды евро, направленные Украине главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в итоге оплатят французские налогоплательщики. По словам политика, дома у французов казна пуста, налоги стремительно растут, а гражданам по-прежнему приходится затягивать пояса. При этом деньги продолжают утекать в другие стороны. Дюпон-Эньян считает, что Евросоюз тратит средства на чужие конфликты, одновременно требуя от европейцев ещё больше жертв.

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Юлия Сафиулина
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