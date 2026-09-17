«Безумие Урсулы»: Кандидата в президенты Франции разозлил план ЕС против России
Кандидат в президенты Франции Дюпон-Эньян счёл безумием планы ЕС усилить санкции
Обложка © ТАСС / ZUMA / Panoramic
Кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян выступил против дальнейшего усиления европейских санкций в отношении России. Свою позицию лидер партии «Вставай, Франция» изложил в соцсети X.
Политик отреагировал на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о намерении продолжать давление на Москву. По его словам, первыми, кто почувствует обратную связь, будут европейцы.
«Безумие Урсулы: она хочет и дальше ужесточать санкции против России», — написал Дюпон-Эньян.
Далее французский политик перешёл к теме конфликта на Украине. По его мнению, руководители ЕС, выступающие за продолжение противостояния, перекладывают его издержки на украинцев и европейских налогоплательщиков. Дюпон-Эньян призвал сторонников такого курса самим идти воевать.
Тем временем Кремль расценил принятие Палатой представителей США законопроекта об «адских» санкциях против России как недружественный шаг. Песков предупредил, что это усложнит переговоры по Украине.
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