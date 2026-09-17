Кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян выступил против дальнейшего усиления европейских санкций в отношении России. Свою позицию лидер партии «Вставай, Франция» изложил в соцсети X.

Политик отреагировал на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о намерении продолжать давление на Москву. По его словам, первыми, кто почувствует обратную связь, будут европейцы.

«Безумие Урсулы: она хочет и дальше ужесточать санкции против России», — написал Дюпон-Эньян.

Далее французский политик перешёл к теме конфликта на Украине. По его мнению, руководители ЕС, выступающие за продолжение противостояния, перекладывают его издержки на украинцев и европейских налогоплательщиков. Дюпон-Эньян призвал сторонников такого курса самим идти воевать.