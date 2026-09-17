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Регион
Опубликовано 17 сентября, 11:15

«Безумие Урсулы»: Кандидата в президенты Франции разозлил план ЕС против России

Кандидат в президенты Франции Дюпон-Эньян счёл безумием планы ЕС усилить санкции

Обложка © ТАСС / ZUMA / Panoramic

Обложка © ТАСС / ZUMA / Panoramic

Кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян выступил против дальнейшего усиления европейских санкций в отношении России. Свою позицию лидер партии «Вставай, Франция» изложил в соцсети X.

Политик отреагировал на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о намерении продолжать давление на Москву. По его словам, первыми, кто почувствует обратную связь, будут европейцы.

«Безумие Урсулы: она хочет и дальше ужесточать санкции против России», — написал Дюпон-Эньян.

Далее французский политик перешёл к теме конфликта на Украине. По его мнению, руководители ЕС, выступающие за продолжение противостояния, перекладывают его издержки на украинцев и европейских налогоплательщиков. Дюпон-Эньян призвал сторонников такого курса самим идти воевать.

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Тем временем Кремль расценил принятие Палатой представителей США законопроекта об «адских» санкциях против России как недружественный шаг. Песков предупредил, что это усложнит переговоры по Украине.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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