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Регион
Опубликовано 17 сентября, 09:49

Песков: Принятие США закона об «адских санкциях» усложнит переговоры по Украине

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Москва наблюдает за прохождением законопроекта об «адских санкциях» в США, принятие документа усложнит поиск мира на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, это будет относиться к недружественным действиям.

«Введение дополнительных санкций со стороны США определённо будет усложнять усилия по поиску мирного урегулирования на Украине», — сказал Песков.

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Напомним, комитет Палаты представителей США поддержал законопроект об «адских санкциях» против России. Помимо прочего, документ предусматривает новые ограничении в отношении властей РФ, государственных компаний, а также возможность вводить торговые пошлины против крупных покупателей российских энергоносителей.

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Матвей Константинов
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