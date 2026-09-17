Песков: Принятие США закона об «адских санкциях» усложнит переговоры по Украине

Москва наблюдает за прохождением законопроекта об «адских санкциях» в США, принятие документа усложнит поиск мира на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, это будет относиться к недружественным действиям.

«Введение дополнительных санкций со стороны США определённо будет усложнять усилия по поиску мирного урегулирования на Украине», — сказал Песков.

Напомним, комитет Палаты представителей США поддержал законопроект об «адских санкциях» против России. Помимо прочего, документ предусматривает новые ограничении в отношении властей РФ, государственных компаний, а также возможность вводить торговые пошлины против крупных покупателей российских энергоносителей.