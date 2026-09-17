«Адские санкции» США против России мобилизовали Индию: там намерены защитить интересы 1,4 млрд жителей
Индия готовится защитить свои интересы на фоне санкций США против России
Индийский премьер Нарендра Моди Обложка © Life.ru
Индия намерена принять необходимые меры для защиты своих торговых и экономических интересов после одобрения Конгрессом США новых санкционных мер в отношении России и Ирана. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Индии.
В Нью-Дели подчеркнули, что энергетическая безопасность 1,4 млрд жителей страны остаётся приоритетом. Власти продолжат диверсифицировать поставки энергоресурсов с учётом ситуации на мировом рынке.
«Правительство будет тесно взаимодействовать с индийскими торгово-промышленными объединениями для устранения последствий этих событий», — заявили в индийском МИД.
Там добавили, что возможные последствия американских ограничений ранее обсуждались с представителями США на высоком уровне.
Одобренный Конгрессом пакет мер расширяет возможности президента США по введению «адских» санкций и пошлин против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Максимальный размер таких тарифов может достигать 100%. Документ направлен главе страны Дональду Трампу на подпись.
Ранее Life.ru писал, что Индия продолжила закупать российскую нефть, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Нью-Дели объясняет свою позицию необходимостью учитывать национальные интересы и потребности собственной экономики. При этом среди конгрессменов нашлись и те, кто указывал на опасность санкций Линдси Грэма* для самих США.
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*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.