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Регион
Опубликовано 17 сентября, 07:31

«‎Адские санкции» США против России мобилизовали Индию: там намерены защитить интересы 1,4 млрд жителей

Индия готовится защитить свои интересы на фоне санкций США против России

Индийский премьер Нарендра Моди Обложка © Life.ru

Индийский премьер Нарендра Моди Обложка © Life.ru

Индия намерена принять необходимые меры для защиты своих торговых и экономических интересов после одобрения Конгрессом США новых санкционных мер в отношении России и Ирана. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Индии.

В Нью-Дели подчеркнули, что энергетическая безопасность 1,4 млрд жителей страны остаётся приоритетом. Власти продолжат диверсифицировать поставки энергоресурсов с учётом ситуации на мировом рынке.

«Правительство будет тесно взаимодействовать с индийскими торгово-промышленными объединениями для устранения последствий этих событий», — заявили в индийском МИД.

Там добавили, что возможные последствия американских ограничений ранее обсуждались с представителями США на высоком уровне.

Одобренный Конгрессом пакет мер расширяет возможности президента США по введению «‎адских» санкций и пошлин против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Максимальный размер таких тарифов может достигать 100%. Документ направлен главе страны Дональду Трампу на подпись.

Лихачёв сообщил о подготовке новых атомных проектов России и Индии
Лихачёв сообщил о подготовке новых атомных проектов России и Индии

Ранее Life.ru писал, что Индия продолжила закупать российскую нефть, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Нью-Дели объясняет свою позицию необходимостью учитывать национальные интересы и потребности собственной экономики. При этом среди конгрессменов нашлись и те, кто указывал на опасность санкций Линдси Грэма* для самих США.

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*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Владимир Озеров
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