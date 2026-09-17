«‎Адские санкции» США против России мобилизовали Индию: там намерены защитить интересы 1,4 млрд жителей

Индия намерена принять необходимые меры для защиты своих торговых и экономических интересов после одобрения Конгрессом США новых санкционных мер в отношении России и Ирана. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Индии.

В Нью-Дели подчеркнули, что энергетическая безопасность 1,4 млрд жителей страны остаётся приоритетом. Власти продолжат диверсифицировать поставки энергоресурсов с учётом ситуации на мировом рынке.

«Правительство будет тесно взаимодействовать с индийскими торгово-промышленными объединениями для устранения последствий этих событий», — заявили в индийском МИД.

Там добавили, что возможные последствия американских ограничений ранее обсуждались с представителями США на высоком уровне.

Одобренный Конгрессом пакет мер расширяет возможности президента США по введению «‎адских» санкций и пошлин против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Максимальный размер таких тарифов может достигать 100%. Документ направлен главе страны Дональду Трампу на подпись.

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