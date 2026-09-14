Давление дало обратный эффект: Почему Индия не отказалась от российской нефти в угоду США

Попытки США заставить Индию отказаться от российской нефти не принесли Вашингтону желаемого результата. Нью-Дели продолжил исходить из собственных национальных интересов, а американская сторона поняла, что дальнейшее давление может обернуться проблемами уже для неё самой, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов.

«Они проявили и выдержку, и умение, где надо — гибкость. Посмотрев на всю ситуацию, они тем не менее продолжали делать то, что считали нужным для Индии. И в результате американцы поняли, что давить на Индию в этом вопросе может для них самих плохо аукнуться», — считает эксперт.

Поводом для такой оценки стали итоги саммита БРИКС в Нью-Дели и переговоры Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Несмотря на давление со стороны Вашингтона, Индия продолжает закупать российскую нефть, объясняя это необходимостью обеспечить энергией огромную и растущую экономику страны.

Светов отметил, что Моди старается не вступать в прямую конфронтацию с другими государствами, но при этом твёрдо защищает интересы Индии. По мнению политолога, отношения Москвы и Нью-Дели также опираются на многолетнее сотрудничество, которое индийское руководство не намерено приносить в жертву требованиям третьих стран.

Давление на покупателей российских энергоресурсов между тем может усилиться. Сенат США уже одобрил законопроект, предусматривающий возможность введения пошлин до 100% против стран, закупающих значительные объёмы российских энергоносителей, включая Индию и Китай. Документ ещё должен пройти Палату представителей.

Саммит БРИКС, по мнению Светова, также продемонстрировал растущую роль объединения в мировой экономике. На встрече его участники выступили против односторонних торговых ограничений и за расширение расчётов в национальных валютах.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин и Нарендра Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Стороны обсудили развитие сотрудничества, включая торговлю, энергетику, оборону и другие направления, а также договорились продолжать укреплять особое стратегическое партнёрство.