Лихачёв сообщил о подготовке новых атомных проектов России и Индии

Россия и Индия готовят расширение совместных проектов в атомной энергетике, включая новые площадки и технологии следующего поколения. О договорённостях в Нью-Дели сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв, пишет газета «Известия».

Одним из главных изменений стало подключение индийского частного бизнеса. После принятия Shanti act компании страны получили право заключать контракты в атомной сфере с зарубежными партнёрами. По словам Лихачёва, теперь к переговорам с «Росатомом» подключились несколько крупных игроков, тогда как раньше работа в основном шла через государственный департамент по атомной энергии.

«Есть договорённость о расширении сотрудничества в первую очередь в сфере атомных технологий на новое поколение, на строительство блоков на новых площадках», — сказал он.

Параллельно Россия и Индия меняют схему поставок оборудования для уже действующих проектов. После ухода части западных поставщиков стороны начали искать замену и переносить выпуск необходимых комплектующих в свои страны.

Лихачёв отметил, что Москва помогала Нью-Дели перестраивать логистику. На реализацию проектов ранее повлияли пандемия и санкционные ограничения, однако совместные программы, по его словам, продолжают двигаться в соответствии с достигнутыми договорённостями.

В «Росатоме» рассчитывают, что расширение числа партнёров в Индии позволит перейти от отдельных контрактов к более широкому участию местного бизнеса в атомной отрасли. Отдельное направление касается строительства новых энергоблоков и внедрения технологий следующего поколения.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выразили готовность при необходимости участвовать в урегулировании конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что оба лидера обсуждали эту тему с Владимиром Путиным и интересовались возможной ролью своих стран. Президент России изложил им позицию Москвы и положительно оценил готовность Китая и Индии содействовать переговорам. В Кремле также допускали участие других государств, способных повлиять на позицию Киева.