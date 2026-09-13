Путин завершил трёхдневный визит в Индию на саммит БРИКС: Борт №1 взял курс на Россию

Трехдневный рабочий визит Владимира Путина в Индию подошёл к концу. Утром 13 сентября российский лидер прибыл на авиабазу ВВС Палам в Нью-Дели. Спецборт Ил-96 вскоре поднялся в воздух для возвращения на родину.

Программа пребывания включала плотный график мероприятий объединения БРИКС. За эти трое суток глава государства успел посетить Деловой форум. Он также принял участие в закрытой встрече лидеров и полноформатном саммите «аутрич».

Однако главной частью поездки стал интенсивный раунд двусторонних контактов. Этот переговорный марафон охватил представителей сразу нескольких континентов. Российский президент провёл серию отдельных бесед с коллегами.

В число собеседников вошли главы Египта, Казахстана и Южно-Африканской Республики. Кроме того, состоялись диалоги с премьер-министром Индии, а также главами правительств Малайзии и Эфиопии. Отдельное внимание уделили контактам с руководством международных финансовых институтов.

Владимир Путин также пообщался с руководителем Нового банка развития БРИКС. Состоялась встреча с бывшим бразильским лидером Дилмой Руссефф. К ним присоединился наследный принц эмирата Абу-Даби — сын президента ОАЭ.

Официальные детали достигнутых договорённостей пока не раскрываются. Поездка закрепила статус БРИКС как ключевого центра принятия решений. Теперь российская делегация возвращается к внутренней повестке.

Ранее сообщалось, что в центре переговоров Владимира Путина с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном оказались состояние российско-эмиратских отношений и наиболее острые вопросы международной повестки. Собеседники обсудили ключевые направления сотрудничества между Москвой и Абу-Даби, а также обменялись мнениями по глобальным и региональным вопросам.