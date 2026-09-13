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Регион
Опубликовано 13 сентября, 01:09

Дюпон-Эньян обвинил фон дер Ляйен в расходах на Украину за счёт французов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Миллиарды евро, которые глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила Украине, в итоге оплатят французские налогоплательщики. Об этом заявил лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, раскритиковав решение ЕК выделить Киеву средства на оборонные нужды.

«У нас дома казна пуста, налоги стремительно растут, а французам по-прежнему приходится затягивать пояса. Но деньги, тем не менее, продолжают утекать в другие стороны», написал политик в социальной сети X.

Дюпон-Эньян считает, что Евросоюз тратит деньги на чужие конфликты, одновременно требуя от европейцев «ещё больше жертв».

Нидерланды выделят Украине ещё 250 млн евро на беспилотники
Нидерланды выделят Украине ещё 250 млн евро на беспилотники

Как ранее писал Life.ru, Еврокомиссия утвердила очередной пакет финансовой помощи Украине на сумму 6,1 миллиарда евро. Брюссель направит эти средства на закупку систем противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов, ударных и разведывательных беспилотников, а также комплексов радиоэлектронной борьбы.

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Лия Мурадьян
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