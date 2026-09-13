Миллиарды евро, которые глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила Украине, в итоге оплатят французские налогоплательщики. Об этом заявил лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, раскритиковав решение ЕК выделить Киеву средства на оборонные нужды.

«У нас дома казна пуста, налоги стремительно растут, а французам по-прежнему приходится затягивать пояса. Но деньги, тем не менее, продолжают утекать в другие стороны», — написал политик в социальной сети X.

Дюпон-Эньян считает, что Евросоюз тратит деньги на чужие конфликты, одновременно требуя от европейцев «ещё больше жертв».

Как ранее писал Life.ru, Еврокомиссия утвердила очередной пакет финансовой помощи Украине на сумму 6,1 миллиарда евро. Брюссель направит эти средства на закупку систем противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов, ударных и разведывательных беспилотников, а также комплексов радиоэлектронной борьбы.