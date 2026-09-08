Нидерланды выделят Украине ещё 250 млн евро на беспилотники

Нидерланды выделят ещё 250 млн евро на закупку беспилотников для ВСУ. После этого общий объём участия королевства в инициативе Drone Line достигнет 1 млрд евро, сообщило Минобороны страны.

Дополнительная помощь затронет и украинскую авиацию. Гаага намерена передать новые боеприпасы для истребителей F-16. Глава оборонного ведомства Дилан Йешильгёз-Зегериус назвала поставки беспилотных систем одним из приоритетов наряду с противовоздушной обороной.

Королевство также собирается активно подключиться к международной коалиции по противодействию баллистическим ракетам. По словам министра, эта структура должна помочь укреплению украинской ПРО. Объединение было создано недавно.

Проект Drone Line запустили весной 2025 года по инициативе Владимира Зеленского. Программа предусматривает развитие единой системы применения БПЛА на линии соприкосновения и финансирование их производства, включая украинские предприятия. По данным Минобороны Украины, в её рамках действуют более тысячи расчётов.

Ранее сообщалось, что Румыния и Хорватия присоединились к американской программе PURL, в рамках которой закупаются вооружения для украинской армии. Программа была запущена в августе. За время существования она привлекла взносы европейских союзников на общую сумму 4,3 миллиарда долларов. Из них около 1,5 миллиарда поступило в декабре.