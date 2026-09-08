Таллин не довёз часть вооружения для ВСУ: 72 млн евро могут просто исчезнуть

Эстония не смогла довести до Украины боеприпасы примерно на треть от общего объёма закупок. Данную информацию передаёт издание Postimees со ссылкой на данные Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK).

Всего республика обязалась приобрести для украинской стороны боеприпасы на €585 млн. Средства, полученные из замороженных российских активов, передавались от Европейского фонда мира и от стран-доноров, которые не раскрываются. Однако поставки на €183 млн так и не состоялись. При этом €72 млн из этой суммы могут в итоге списать в убыток, что станет финансовой потерей для эстонских налогоплательщиков.

На выделенные средства заключили 19 контрактов, предусматривавших приобретение 28 типов боеприпасов. Из них успешно реализовали 10 соглашений, ещё два контракта общей стоимостью €57 млн находятся в процессе исполнения. Проблемными оказались семь договоров. Государственный центр оборонных инвестиций перечислил по ним €72 млн в качестве предоплаты, однако предусмотренные соглашениями боеприпасы получены не были.

Всего Эстония освоила €346 млн из выделенного объёма финансирования. На эти деньги страна получила около 160 тысяч единиц боеприпасов, преимущественно артиллерийских снарядов калибра 122–155 мм.

Ранее сообщалось, что украинские силы ПВО при отражении атаки в Киеве использовали списанные ракеты комплекса Patriot, часть которых отклонилась от курса. Несколько боеприпасов, применённых для перехвата целей, упали во дворах жилых домов. Повреждения получили квартиры и автомобили. Использование старых ракет могло быть связано с нехваткой штатных боеприпасов для Patriot.