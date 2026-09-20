На грани рецессии: Францию назвали самой «больной» страной Европы из-за Макрона

Франция превратилась в «больную страну Европы» и приблизилась к рецессии. Такую оценку состоянию национальной экономики дала генеральный секретарь профсоюза CGT Софи Бине.

В интервью Radio France она признала влияние международной обстановки, но подчеркнула, что республика оказалась среди немногих европейских государств, которым грозит спад.

Ответственность за сложившуюся ситуацию Бине возложила на президента Эммануэля Макрона. По её словам, на протяжении десяти лет власти проводили экономический курс, ориентированный прежде всего на поддержку бизнеса и стимулирование предложения.

На этой неделе Банк Франции снизил прогноз роста ВВП страны в 2026 году с 0,5 до 0,4%. Регулятор ожидает, что после стагнации в первой половине года экономика прибавит лишь 0,1% в третьем квартале.

Финансовое положение республики осложняет рекордный госдолг. По итогам первого квартала он достиг €3,536 трлн, или 117,5% ВВП. Более высокий показатель в Евросоюзе зафиксирован только у Греции и Италии. К концу 2026 года французское Министерство финансов ожидает увеличения долговой нагрузки до 119,3% ВВП, а в 2027-м — до 121,7%.

Экономическое давление уже ощущают и французские автомобилисты. К 20 сентября средняя стоимость дизеля во Франции установила рекорд и достигла €2,41 за литр. Власти намерены продлить поддержку граждан, которым приходится ежедневно ездить на машине на большие расстояния.