Победа «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт возобновила споры внутри Социал-демократической партии Германии о политике Берлина в отношении Украины. Часть представителей СДПГ призвала усилить дипломатические усилия, сообщает Welt.

Вопрос обсуждался на заседании фракции партии в бундестаге. По словам собеседника издания, около 90% депутатов поддерживают прежний курс, однако сторонников его пересмотра становится больше.

Одним из критиков нынешней политики выступил депутат Ральф Штегнер. Он призвал Европу выдвигать собственные предложения по урегулированию и не полагаться только на США, уточнив, что дипломатия должна стать «не альтернативой тому, что мы делаем, а дополнением».

Штегнера поддержала глава СДПГ в Баден-Вюртемберге Изабель Кадемартоли. Она предложила пересмотреть подход Берлина к украинскому конфликту и проверить обоснованность масштабов военных расходов. Внешнеполитический спикер фракции Адис Ахметович выступил за назначение специального европейского посредника. При этом он не призывал отказываться от финансовой и военной поддержки Киева, но предложил выработать более разумный подход.

Заместитель председателя фракции Зимтье Мёллер также назвала дипломатию и укрепление обороны «двумя сторонами одной медали». По данным правительства ФРГ, с февраля 2022 года Германия направила Украине более €43,3 млрд гражданской помощи. Ещё около €57,6 млрд военной поддержки уже предоставлено или предусмотрено на ближайшие годы.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла выступил против участия Берлина в обеспечении Украины вооружением для ударов по российской территории. Особое возмущение политика вызвали беспилотники немецкого производства.