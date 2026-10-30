Ушаков: РФ и США начали согласовывать дату переговоров в Абу-Даби

РФ, США и Украина начали обсуждать дату проведения трёхсторонних переговоров в Абу-Даби. Об этом заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

«Мы начали работу по согласованию с американцами даты... Эти переговоры пройдут в ноябре. Сейчас идёт согласование даты», — сказал он автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По словам Ушакова, конкретная дата зависит от «многих причин, в том числе внутреннего и международного характера». Российская сторона передала свои соображения Штатам и сейчас ждёт ответ.