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Опубликовано 30 октября, 16:50

Песков: Трудностей с согласованием даты переговоров РФ, США и Украины нет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Согласование даты трёхсторонних переговоров России, Украины и США продолжается, трудностей в этом процессе нет. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью RG.ru.

«Нет», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможных сложностях с выбором дня встречи. При этом он уточнил, что согласование ещё идёт.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Юрий Ушаков обозначил срок переговоров — после 4 ноября. Помощник президента России сообщил, что конкретный день ещё предстоит определить, и исключил проведение встречи непосредственно 4 ноября.

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Татьяна Миссуми
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