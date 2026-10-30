Песков: Трудностей с согласованием даты переговоров РФ, США и Украины нет

Согласование даты трёхсторонних переговоров России, Украины и США продолжается, трудностей в этом процессе нет. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью RG.ru.

«Нет», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможных сложностях с выбором дня встречи. При этом он уточнил, что согласование ещё идёт.

Ранее Life.ru рассказывал, что Юрий Ушаков обозначил срок переговоров — после 4 ноября. Помощник президента России сообщил, что конкретный день ещё предстоит определить, и исключил проведение встречи непосредственно 4 ноября.