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Опубликовано 28 октября, 23:43

Ушаков: Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби пройдут после 4 ноября

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Трёхсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби состоятся после 4 ноября, однако точная дата встречи пока не согласована. Москва продолжает рассматривать сроки проведения нового раунда консультаций, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Дата будет [скоро определена]. Но ясно, что это будет после 4 ноября», — заявил представитель Кремля.

Ушаков также опроверг сообщения о возможном проведении переговоров непосредственно 4 ноября. По его словам, российская сторона пока не направляла соответствующих сигналов другим участникам встречи, поскольку вопрос о сроках ещё находится на рассмотрении.

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Ранее Life.ru сообщал, что европейские представители не получат приглашений на трёхсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. Юрий Ушаков подчеркнул, что встреча предполагает участие только трёх сторон, а точные сроки консультаций станут известны в ближайшее время.

Больше новостей о дипломатических переговорах и урегулировании украинского конфликта читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александр Блинов
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