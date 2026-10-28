Ушаков: Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби пройдут после 4 ноября

Трёхсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби состоятся после 4 ноября, однако точная дата встречи пока не согласована. Москва продолжает рассматривать сроки проведения нового раунда консультаций, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Дата будет [скоро определена]. Но ясно, что это будет после 4 ноября», — заявил представитель Кремля.

Ушаков также опроверг сообщения о возможном проведении переговоров непосредственно 4 ноября. По его словам, российская сторона пока не направляла соответствующих сигналов другим участникам встречи, поскольку вопрос о сроках ещё находится на рассмотрении.

Ранее Life.ru сообщал, что европейские представители не получат приглашений на трёхсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. Юрий Ушаков подчеркнул, что встреча предполагает участие только трёх сторон, а точные сроки консультаций станут известны в ближайшее время.