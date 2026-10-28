«Вопрос не в персоналиях»: Захарова объяснила, от чего зависит участие Европы в переговорах по Украине

Для России не имеет принципиального значения, кто именно будет представлять Евросоюз на переговорах по Украине. Гораздо важнее позиция, с которой европейская сторона намерена вступить в диалог. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 28 октября.

«Вопрос конкретных персоналий в данном случае не является ключевым или главенствующим. Главное — содержание стартовой позиции европейцев, западных европейцев, еэсовцев, как там они сами себя называют», — подчеркнула дипломат.

Захарова выразила недовольство нынешним подходом Брюсселя. По её оценке, руководство европейских институтов продолжает выдвигать Москве требования, которые российская сторона считает оторванными от реальности, и не демонстрирует готовности предметно обсуждать интересы России.

Представитель МИД также раскритиковала позицию европейских стран по вопросам безопасности. По её словам, в ЕС по-прежнему делают ставку на поставки вооружений Киеву, а не на поиск компромиссных решений.

«Каких-либо изменений в данном плане в подходах большинства еэсовских политиков мы просто не наблюдаем», — констатировала Захарова.

Ранее Life.ru сообщал о заявлении Лаврова по поводу участия Европы в переговорах по Украине. 27 октября глава российского МИД отметил, что европейские политики стремятся подключиться к дипломатическому процессу, однако, по его мнению, пока не предлагают принципиально нового подхода к урегулированию.