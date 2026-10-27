Лавров заявил, что Европа пытается втиснуться в переговоры по Украине

Европейские страны стремятся подключиться к переговорам по урегулированию украинского конфликта, однако их подход остаётся прежним. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

Глава МИД прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Контакт состоялся 27 октября по инициативе европейских лидеров.

Лавров отметил, что пока не ознакомился с конкретной записью беседы, однако, судя по имеющейся у него информации, новых предложений в ходе разговора не прозвучало.

«Это показывает лишь желание европейцев втиснуться в переговорный процесс. Хотя с какими позициями в этот процесс втискиваться — это большой вопрос», — заявил министр.

По его оценке, действия европейских политиков свидетельствуют о стремлении участвовать в дипломатическом урегулировании, но не о пересмотре их прежней позиции.