Лавров заявил, что Европа пытается втиснуться в переговоры по Украине
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Европейские страны стремятся подключиться к переговорам по урегулированию украинского конфликта, однако их подход остаётся прежним. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главными редакторами африканских СМИ.
Глава МИД прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Контакт состоялся 27 октября по инициативе европейских лидеров.
Лавров отметил, что пока не ознакомился с конкретной записью беседы, однако, судя по имеющейся у него информации, новых предложений в ходе разговора не прозвучало.
«Это показывает лишь желание европейцев втиснуться в переговорный процесс. Хотя с какими позициями в этот процесс втискиваться — это большой вопрос», — заявил министр.
По его оценке, действия европейских политиков свидетельствуют о стремлении участвовать в дипломатическом урегулировании, но не о пересмотре их прежней позиции.
Напомним хронологию событий: 20 октября в Осло Стубб и Стёре провели консультации с Зеленским и представителями американской администрации. Днём позже спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправился в Санкт-Петербург на встречу с Путиным, а затем вернулся в Норвегию, где обсудил итоги переговоров со Стёре. Уже 27 октября финский президент и норвежский премьер по собственной инициативе связались с российским лидером. В ходе разговора Путин акцентировал: долгосрочный мир на Украине возможен исключительно при полном учёте законных интересов России.
Одновременно Россия, США и Украина договорились возобновить трёхсторонний переговорный формат в Абу-Даби в первой половине ноября. В центре повестки окажутся вопросы безопасности после завершения конфликта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ещё ранее назвал предстоящую встречу «пристрелочной», дав понять, что первый раунд консультаций вряд ли увенчается серьёзными решениями.
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