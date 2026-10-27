Путин напрямую обсудил мир на Украине с лидерами Финляндии и Норвегии: Кремль раскрыл тему разговора

Президент России Владимир Путин обсудил украинское урегулирование с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Телефонные переговоры затронули перспективы завершения конфликта. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба Кремля.

«Проведен обмен мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса», — говорится в официальном сообщении.

Подробности беседы пока не раскрываются. В частности, неизвестно, обсуждали ли политики конкретные условия прекращения огня, территориальные вопросы и будущие гарантии безопасности.

Контакты состоялись на фоне активизации дипломатических усилий вокруг Украины. Ранее Стубб и Стёре участвовали в консультациях в Осло вместе с Владимиром Зеленским и представителями американской администрации. Стороны обсуждали возможные механизмы мирного урегулирования. Подробнее — в материале Life.ru по итогам переговоров лидеров России, Финляндии и Норвегии.

После переговоров в норвежской столице американский спецпосланник Стив Уиткофф отправился в Санкт-Петербург, где 21 октября встретился с Владимиром Путиным. По итогам встречи помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить трёхсторонние переговоры с США и Украиной в ноябре.

Ранее Life.ru рассказывал, что президент Финляндии Александер Стубб призвал организовать прямые переговоры России, США и Украины. По мнению финского лидера, одной из центральных тем будущей встречи должен стать территориальный вопрос, который остаётся серьёзным препятствием на пути к соглашению.