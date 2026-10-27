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Регион
Опубликовано 27 октября, 13:31

Путин напрямую обсудил мир на Украине с лидерами Финляндии и Норвегии: Кремль раскрыл тему разговора

Путин обсудил со Стуббом и Стёре урегулирование конфликта на Украине

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Президент России Владимир Путин обсудил украинское урегулирование с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Телефонные переговоры затронули перспективы завершения конфликта. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба Кремля.

«Проведен обмен мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса», — говорится в официальном сообщении.

Подробности беседы пока не раскрываются. В частности, неизвестно, обсуждали ли политики конкретные условия прекращения огня, территориальные вопросы и будущие гарантии безопасности.

Контакты состоялись на фоне активизации дипломатических усилий вокруг Украины. Ранее Стубб и Стёре участвовали в консультациях в Осло вместе с Владимиром Зеленским и представителями американской администрации. Стороны обсуждали возможные механизмы мирного урегулирования. Подробнее — в материале Life.ru по итогам переговоров лидеров России, Финляндии и Норвегии.

После переговоров в норвежской столице американский спецпосланник Стив Уиткофф отправился в Санкт-Петербург, где 21 октября встретился с Владимиром Путиным. По итогам встречи помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить трёхсторонние переговоры с США и Украиной в ноябре.

Песков подтвердил разговор Путина и Стубба
Песков подтвердил разговор Путина и Стубба

Ранее Life.ru рассказывал, что президент Финляндии Александер Стубб призвал организовать прямые переговоры России, США и Украины. По мнению финского лидера, одной из центральных тем будущей встречи должен стать территориальный вопрос, который остаётся серьёзным препятствием на пути к соглашению.

Больше новостей о дипломатических контактах, международных переговорах и урегулировании украинского конфликта — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Оксана Попова
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