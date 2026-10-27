Президент Финляндии и премьер Норвегии созвонились с Путиным

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Разговор состоялся 27 октября по инициативе европейских лидеров и был посвящён урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщила канцелярия финского президента.

Стубб и Стёре находились в Хельсинки, откуда совместно связались с российским лидером. Как уточнили в канцелярии, переговоры прошли после консультаций с украинской стороной и стали продолжением встречи в Осло 20 октября.

Главной темой стало возобновление дипломатических усилий по прекращению конфликта. Представители Финляндии и Норвегии намеревались напрямую передать Путину предложения, касающиеся возможных дальнейших переговоров. Беседа также была связана с предстоящими встречами в Абу-Даби.

При этом в Хельсинки особо подчеркнули, что Стубб и Стёре выступали исключительно от имени своих государств, а не всей Европы. Оба политика подтвердили намерение продолжать поддержку Украины, одновременно призвав к возобновлению переговорного процесса.

«Разговор был откровенным и содержательным», — заявил Стубб. По его словам, исход конфликта напрямую повлияет на безопасность Финляндии, Норвегии и Европы в целом, поэтому для его завершения необходим прямой диалог.

Стёре, в свою очередь, обратил внимание на огромные человеческие и материальные потери в результате боевых действий. Норвежский премьер подчеркнул, что во время разговора стороны обсуждали необходимость снижения напряжённости.

Отдельное внимание участники уделили безопасности в Балтийском регионе и на Крайнем Севере. Финляндия и Норвегия, имеющие общую границу с Россией, заявили о заинтересованности в стабильности и предсказуемости отношений.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин начал встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом с вопроса о результатах переговоров в Осло. Американский представитель прибыл в Санкт-Петербург 21 октября после консультаций с Владимиром Зеленским, Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стёре. Основной темой встречи стало урегулирование украинского конфликта.