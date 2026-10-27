Путин объяснил Стуббу и Стёре, без какого условия мир на Украине невозможен

Достижение долгосрочного мира на Украине возможно только при полном учёте законных интересов России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время телефонного разговора с финским лидером Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, сообщила пресс-служба Кремля.

«Подчёркнуто, что достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учёте законных интересов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин подтвердил готовность России возобновить трёхсторонние переговоры с США и Украиной. По словам президента, Москва и Вашингтон договорились о возможности возвращения к дипломатическим контактам для обсуждения гарантий безопасности обеих стран после заключения окончательного мирного соглашения. Соответствующая договорённость была достигнута по итогам встречи российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 21 октября в Санкт-Петербурге.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее оценил возможную роль Стубба в урегулировании украинского конфликта. Представитель Кремля отметил, что Москва готова положительно отнестись к конструктивному вкладу финского лидера, однако простое повторение позиции Евросоюза вряд ли поможет продвижению переговоров.