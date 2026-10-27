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Регион
Опубликовано 27 октября, 13:39

Путин объяснил Стуббу и Стёре, без какого условия мир на Украине невозможен

Путин назвал учёт интересов России условием долгосрочного мира на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Достижение долгосрочного мира на Украине возможно только при полном учёте законных интересов России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время телефонного разговора с финским лидером Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, сообщила пресс-служба Кремля.

«Подчёркнуто, что достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учёте законных интересов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Путин, Стубб и Стёре поддержали возобновление переговоров по Украине
Путин, Стубб и Стёре поддержали возобновление переговоров по Украине

Ранее Life.ru сообщал, что Путин подтвердил готовность России возобновить трёхсторонние переговоры с США и Украиной. По словам президента, Москва и Вашингтон договорились о возможности возвращения к дипломатическим контактам для обсуждения гарантий безопасности обеих стран после заключения окончательного мирного соглашения. Соответствующая договорённость была достигнута по итогам встречи российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 21 октября в Санкт-Петербурге.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее оценил возможную роль Стубба в урегулировании украинского конфликта. Представитель Кремля отметил, что Москва готова положительно отнестись к конструктивному вкладу финского лидера, однако простое повторение позиции Евросоюза вряд ли поможет продвижению переговоров.

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Николь Вербер
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